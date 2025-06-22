Лавров назвал удар США по Ирану опасным витком эскалации

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что удар Соединенных Штатов по Ирану может повлечь за собой непредсказуемые последствия. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

В воскресенье, 22 июня, Лавров провел телефонный разговор с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Политики обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

«С российской стороны акцентировано, что нанесенный США ракетно-бомбовый удар по территории суверенного государства ознаменовал собой новый опасный виток эскалации конфликта», — отметили в МИД.

По словам Лаврова, атака может иметь самые непредсказуемые последствия. Она уже нанесла ущерб режиму ядерного нераспространения, региональной и глобальной безопасности.

Ранее военный историк Юрий Кнутов предположил, что США могут выдвинуть Ирану ультиматум. Если Тегеран не примет его, американцы продолжат атаковать Исламскую Республику.