Лавров назвал позорным ответ Гутерриша о самоопределении Крыма и Донбасса

Позиция генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, что на Крым и Донбасс не распространяется право на самоопределение, позорна. С таким заявлением на парламентском часе в Госдуме выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он напомнил, что дипломаты направили руководителю международной организации обращение с вопросом о признании права жителей Крыма и Донбасса на самоопределение по аналогии с Гренландией.

«Знаете, что он нам ответил? „Подтверждаем позицию секретариата, что в случае с Гренландией право на самоопределение применимо, а в отношении Крыма, Донбасса, Новороссии оно неприменимо“. Это генеральный секретарь ООН, большего позора для организации трудно было придумать», — привело слова Лаврова РИА «Новости».

В конце января с критической оценкой позиции генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по самоопределению Крыма и Донбасса выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия не согласна с таким выводом и имеет собственную аргументированную позицию.

Гутерриш в своем заявлении объявил, что юридический департамент организации изучил все стороны вопроса и пришел к выводу, что в случае Крыма и Донбасса принцип территориальной целостности превалирует над правом народа на самоопределение.