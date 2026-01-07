Европейские политики, которые активно выступают против России, сами не верят в собственные стратегии. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров, его процитировало РИА «Новости» .

Дипломат обратил внимание, что многие западные политики устраивают антироссийскую истерику, требуя своровать замороженные активы и продлить украинский конфликт.

«Отсутствие веры в то, чем они занимаются, уже их обрекает», — подчеркнул он.

Лавров добавил, что одной из важнейших задач дипломатии является обеспечение внешнего сопровождения тех усилий, которые Россия предпринимает для достижения внутренних целей: обеспечения безопасности и роста благополучия граждан.

Ранее на двойные стандарты Евросоюза обратил внимание глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он рассказал, что за ними можно наблюдать в режиме реального времени после того, как США начали проводить военную операцию в Венесуэле.