Лавров назвал действия ЕС в отношении российских активов обманом и грабежом

Лавров заявил, что легального способа отъема российских активов не существует

В настоящее время нет легальных механизмов изъятия заблокированных российских активов. Об этом РИА «Новости» заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Как бы ни обставили схему отъема российских денег, легального способа сделать это не существует», — подчеркнул он.

Лавров признался, что цинизм Еврокомиссии по трактовке Устава ООН и международно-правовых норм о неприкосновенности активов центральных банков и суверенном иммунитете уже не удивляет.

«Такие действия — обман и грабеж. Видимо, проснулись давние инстинкты колонизаторов и пиратов», — добавил глава МИД.

Конфискация замороженных активов России не спасет Украину, с их помощью страна не сможет вернуть накопленные долги, констатировал Лавров.

«Конфискация золотовалютных резервов не спасет киевских протеже „единой Европы“. <...> Понятно, что долги режим вернуть не сможет и по кредитам не расплатится», — заключил министр.

