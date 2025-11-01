В Европе начали размораживать активы россиян без разрешения США

Бельгийский депозитарий Euroclear впервые разблокировал активы российских инвесторов без получения американской лицензии OFAC. Об этом сообщили «РБК Инвестициям» в одном из крупных брокеров.

По данным юриста адвокатского бюро NSP Глеба Бойко, известно уже о трех успешных случаях разблокировки в разных компаниях.

Он отметил, что новый механизм согласован с Euroclear около полутора месяцев назад и стал серьезным сдвигом в практике. Теперь, если в транзакции не участвуют американские лица или финансовые институты, депозитарий не требует разрешения OFAC даже для активов с US nexus — то есть связанных с американскими ценными бумагами.

В Национальном расчетном депозитарии (НРД) подтвердили, что получили официальные разъяснения от Euroclear и передали их клиентам.

«НРД продолжает оказывать содействие клиентам в разблокировке активов», — сообщили в пресс-службе организации.

Юристы компании Delcredere также рассказали, что получили письмо от Euroclear, где зафиксирован новый порядок: разблокировка возможна при отсутствии участия американских сторон, если перевод осуществляется внутри Euroclear и инвестор имеет бельгийскую лицензию.

По словам экспертов, нововведение применимо для большинства клиентов с активами, заблокированными в Euroclear, однако решение по каждому случаю принимается индивидуально.

Ранее разблокировка активов требовала лицензий одновременно от Казначейства Бельгии и OFAC, поскольку санкции против НРД и группы Московской биржи фактически парализовали прежний порядок. Новый механизм, отмечают юристы, может возобновить процесс разморозки, который почти год оставался заблокированным из-за позиции Вашингтона.

В прошлом месяце представитель Euroclear заявил РИА «Новости», что призывает Еврокомиссию строго соблюдать нормы международного права при обсуждении возможного использования российских активов.