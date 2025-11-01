В Европе начали размораживать активы россиян без разрешения США
Euroclear начал размораживать активы инвесторов без лицензии OFAC
Бельгийский депозитарий Euroclear впервые разблокировал активы российских инвесторов без получения американской лицензии OFAC. Об этом сообщили «РБК Инвестициям» в одном из крупных брокеров.
По данным юриста адвокатского бюро NSP Глеба Бойко, известно уже о трех успешных случаях разблокировки в разных компаниях.
Он отметил, что новый механизм согласован с Euroclear около полутора месяцев назад и стал серьезным сдвигом в практике. Теперь, если в транзакции не участвуют американские лица или финансовые институты, депозитарий не требует разрешения OFAC даже для активов с US nexus — то есть связанных с американскими ценными бумагами.
В Национальном расчетном депозитарии (НРД) подтвердили, что получили официальные разъяснения от Euroclear и передали их клиентам.
«НРД продолжает оказывать содействие клиентам в разблокировке активов», — сообщили в пресс-службе организации.
Юристы компании Delcredere также рассказали, что получили письмо от Euroclear, где зафиксирован новый порядок: разблокировка возможна при отсутствии участия американских сторон, если перевод осуществляется внутри Euroclear и инвестор имеет бельгийскую лицензию.
По словам экспертов, нововведение применимо для большинства клиентов с активами, заблокированными в Euroclear, однако решение по каждому случаю принимается индивидуально.
Ранее разблокировка активов требовала лицензий одновременно от Казначейства Бельгии и OFAC, поскольку санкции против НРД и группы Московской биржи фактически парализовали прежний порядок. Новый механизм, отмечают юристы, может возобновить процесс разморозки, который почти год оставался заблокированным из-за позиции Вашингтона.
В прошлом месяце представитель Euroclear заявил РИА «Новости», что призывает Еврокомиссию строго соблюдать нормы международного права при обсуждении возможного использования российских активов.