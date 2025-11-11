Лавров назвал предпочтительное место для встречи Путина и Трампа

Будапешт станет для России предпочтительным местом встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, если Вашингтон возобновит инициативу и выразит готовность начать подготовку к саммиту. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, написал ТАСС .

«Будапешт для нас будет предпочтительным местом», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Глава МИД отметил, что Москва готова рассмотреть возможность проведения встречи в венгерской столице, если переговоры будут нацелены на конкретный результат. По словам Лаврова, Трамп ранее во время беседы с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном также подтвердил, что Будапешт рассматривается Вашингтоном как предпочтительная площадка для переговоров.

Ранее глава Белого дома заявил о намерении сохранить венгерскую столицу местом возможной новой встречи с российским коллегой.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, запроса на телефонный разговор лидеров не поступало.