Лавров назвал предпочтительное место для встречи Путина и Трампа
Будапешт станет для России предпочтительным местом встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, если Вашингтон возобновит инициативу и выразит готовность начать подготовку к саммиту. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, написал ТАСС.
«Будапешт для нас будет предпочтительным местом», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.
Глава МИД отметил, что Москва готова рассмотреть возможность проведения встречи в венгерской столице, если переговоры будут нацелены на конкретный результат. По словам Лаврова, Трамп ранее во время беседы с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном также подтвердил, что Будапешт рассматривается Вашингтоном как предпочтительная площадка для переговоров.
Ранее глава Белого дома заявил о намерении сохранить венгерскую столицу местом возможной новой встречи с российским коллегой.
По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, запроса на телефонный разговор лидеров не поступало.