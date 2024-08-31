Лавров назвал Борреля главным русофобом в Европе

Лавров: Боррель продвигает «формулу мира» Зеленского из-за дилетантизма

Фото: РИА «Новости»

Мнение главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что у «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского нет альтернативы является дилетантизмом. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью для документального фильма «Мосты на Восток» для RT.

«Это тупик… Это дилетантизм либо уже безумие, которое подменило разум дипломатов и политиков на Западе», — сказал он.

По мнению Лаврова, Боррель покидает свои посты, поэтому и решил оставить свое имя в истории как самого главного русофоба в Европе. Глава российского МИД признался, что сначала думал, что европейские политики имеют образование и понимают, как нужно проводить политику, но он ошибался. По его словам, это тупик.

Также глава МИД заявил, что противники переговоров между Россией и Украиной должны осознавать последствия своего подхода. Он напомнил, что на переговорах в Стамбуле в 2022 году можно было прийти к согласию, но тогда Украина от этого отказалась.

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Belkin Alexey/news.ru

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