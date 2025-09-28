Лавров и Рубио провели в Нью-Йорке напряженный диалог по Украине

Sohu: диалог Лаврова и Рубио в Нью-Йорке по украинскому кризису был напряженным

Посвященный Украине диалог между российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио в Нью-Йорке был напряженным. Об этом сообщило китайское издание Sohu .

По информации его источников, переговоры между политиками состоялись за закрытыми дверьми и продолжались около часа.

«Рубио и Лавров „явно столкнулись“ во время встречи в Нью-Йорке 24 сентября», — указали в публикации.

Ранее стало известно, что глава МИД России одним жестом описал переговоры с госсекретарем США на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Проходя мимо представителей прессы, Лавров поднял вверх большой палец.