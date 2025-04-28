Лавров и Рубио провели телефонный разговор

Глава МИД России Сергей Лавров поговорил по телефону c госсекретарем США Марко Рубио. Об этом сообщили на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Был продолжен продуктивный обмен мнениями по ключевым аспектам российско-американского политического диалога, существенно активизировавшегося в последнее время», — уточнили в сообщении.

Лавров и Рубио затронули разные вопросы международной тематики, в том числе урегулирование конфликта на Украине. Главы дипломатических ведомств «подчеркнули важность консолидации складывающихся предпосылок» для начала российско-украинских переговоров.

Ранее Лавров сообщил, что точная дата встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом до сих пор неизвестна. Глава Белого дома заявил, что готов предложить возможные даты для очных переговоров с Путиным в середине мая.