Лавров обсудил ситуацию вокруг Ирана с главой МИД Саудовской Аравии
Россия и Саудовская Аравия призывают к немедленному прекращению боевых действий на Ближнем Востоке. Такое заявление по итогам телефонного разговора министра иностранных дел Сергея Лаврова и его коллеги Фейсала бен Фархана опубликовали на официальном сайте внешнеполитического ведомства.
Министры обсудили ситуацию вокруг Ирана после агрессии США и Израиля. Они отметили, что резкий рост напряженности может привести к непредсказуемым последствиям для всего региона.
Дипломаты выразили обеспокоенность возможными рисками вовлечения в конфликт третьих стран, особенно государств Персидского залива.
«Министры подчеркнули, что Россия и КСА выступают за немедленное прекращение любых боевых действий и за принятие в первоочередном порядке мер по недопущению атак против мирных граждан и гражданской инфраструктуры как Ирана, так и его соседей», — сообщили в пресс-службе МИД.
Лавров и бен Фархан договорились поддерживать регулярный контакт для достижения мирного разрешения ситуации.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова жестко высказалась об операции против Ирана.