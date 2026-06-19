Лавров допустил изменение подхода США по украинскому урегулированию

Риторика США по украинскому конфликту может измениться. Такую возможность допустил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции.

«У нас опасений нет. У нас есть ощущение, что может произойти опять изменение подхода, как это произошло после встречи в Анкоридже, где были достигнуты понимания», — процитировало РИА «Новости» главу МИД.

Он отметил, что достигнутые тогда понимания были четкими и основывались на согласии президента Владимира Путина с предложениями американской стороны.

Лавров добавил, что американский лидер Дональд Трамп заявил о готовности вернуться к усилиям по содействию урегулированию украинского кризиса. Москва к этому готова, сохраняя приверженность путям, предложенным США в Анкоридже.

При этом глава МИД напомнил, что Вашингтон полностью поддерживает Киев — через санкции и программы Пентагона для ВСУ, но при этом Россия ценит нацеленность администрации Трампа на диалог.

Ранее Лавров раскрыл, для чего Европа тянет время в конфликте на Украине.