Лавров анонсировал третий раунд консультаций России с США

Лавров: осенью Россия и США проведут третий раунд консультаций

Россия и США готовы провести третий раунд консультаций по двусторонним раздражителям этой осенью. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции на полях Генассамблеи ООН.

«Мы уже провели два раунда, и с госсекретарем США Марко Рубио договорились провести третий раунд этой осенью», — отметил он.

Лавров напомнил, что диалог России с США по вопросам виз, функционирования посольств и других аспектов работы диппредставительств продолжается.

По словам министра, российские власти не увидели со стороны США желания прекратить открытый диалог даже после резких заявлений президента Дональда Трампа об урегулировании кризиса на Украине.

Ранее глава Белого дома заявил, что конфликт на Украине не завершится в скором времени.