Лауреата Пулитцеровской премии насмерть сбила машина

Лауреат Пулитцеровской премии, историк Гордон Вуд погиб в ДТП в штате Род-Айленд. Об этом сообщила газета The New York Times .

Дочь ученого Эми, тоже ставшая историком, сообщила, что ее отца сбила машина в городке Ист-Провиденс. От полученных травм он скончался в больнице. Вуду было 92 года.

Пулитцеровскую премию историк получил в 1993 году за книгу «Радикализм в Американской революции». Кроме того, написанный им том Оксфордской истории США — «Царство свободы. История ранней республики, 1789–1815 гг.», — в 2009 году стал финалистом той же премии.

Ранее от пневмонии скончался лауреат Нобелевской премии, микробиолог Джон Бишоп. Ему было 90 лет.