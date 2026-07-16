Латыши начали нападать на дроны

Гауче: в Латвии участились случаи нападения на дроны для контроля за ЛЭП

Жители Латвии начали поливать водой и закидывать камнями дроны для контроля за линиями электропередачи. Об этом изданию otkrito.lv заявила руководитель компании Sadales tīkls Диана Гауче.

«Люди реагируют по-разному. Иногда боятся и не понимают, что за дрон. Конфликтные ситуации были. В нас бросали камни и палки, направляли струи воды из шлангов, операторам БПЛА поступали угрозы», — сказала она.

Гауче отметила, что с помощью дронов до зимы в Латвии хотят обследовать до 10 тысяч километров ЛЭП. В Sadales tīkls уточнили, что дроны летают только над охранными зонами и трассами линий электропередачи.

Оператор находится поблизости, в пределах видимости беспилотника, а жители могут попросить его предъявить документы. Компания заранее уведомляет владельцев недвижимости и земельных участков о запланированных полетах.

В мае беспилотник упал и взорвался в озере в Латвии.