Латынина согласилась с оценкой Путина по ситуации на Украине

Латынина согласилась с оценкой Путина по Украине и обвинила ряд СМИ во лжи

Журналистка Юлия Латынина* согласилась с оценкой президента России Владимира Путина по поводу украинского конфликта. Об этом она заявила на трансляции в YouTube-канале.

«Российская либеральная пресса врала мне десятилетиями», — подчеркнула она.

Кроме того, Латынина* призналась, что с самого начала плохо разобралась в теме.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский ввел санкции против Юлии Латыниной* за участие в «антиукраинской пропаганде». Помимо нее, в санкционном списке оказались бывший народный депутат Украины Наталья Королевская, бизнесмен Геннадий Балашов, блогер Андрей Серебрянский и корреспондент Татьяна Аксененко.

Латынину* включили в реестр иностранных агентов России в сентябре 2022 года. В июне она подверглась критике из-за своих комментариев по поводу Украины. Журналистка заявила, что существующая Украина — это стратегическая угроза для России.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.