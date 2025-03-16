Латвия закрыла последний проезд в Белоруссию

Латвийские пограничники прекратили оформлять транспорт на пункте пропуска «Григоровщина». Об этом сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета Белоруссии.

«Григоровщина» оставалась единственным открытым на белорусско-латвийском направлении пунктом пропуска.

По информации таможенного комитета, прибалтийская страна прекратила оформление транспорта 16 марта с 14:00, остановила движение во всех направлениях и выставила специальные заградительные щиты.

«В настоящее время очереди из авто на данном направлении отсутствуют. Вместе с тем сложившаяся ситуация может спровоцировать обратную картину. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно», — сообщила белорусская таможня.

Ранее МВД Латвии рекомендовало своим гражданам отказаться от поездок в Белоруссию и Россию. Министр Рихардс Козловскис предупредил о возможности закрыть границу.