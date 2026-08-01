Латвия прекратила движение через единственный открытый КПП с Белоруссией

Движение транспорта через единственный открытый КПП на границе с Белоруссией прекратили по решению Латвии. Об этом сообщила пресс-служба белорусского Государственного таможенного комитета.

«По решению латвийской стороны с 23:00 31 июля движение через единственный открытый на белорусско-латвийской границе пункт пропуска „Григоровщина“ полностью прекращено и до сих пор не восстановлено», — заявили в ведомстве.

Накануне о прекращении движения сообщило Министерство внутренних дел Латвии со ссылкой на технические причины. Об изменениях ситуации объявят дополнительно.

Ранее латвийские власти запретили ввоз книг, газет, игрушек и товаров из России Белоруссии. Законопроект поддержали 66 депутатов сейма.