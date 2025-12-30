Латвия окончательно отгородилась от России забором

Строительство запланированных Латвией защитных сооружений на границе с Россией завершилось. Они призваны защитить восточные рубежи Евросоюза, сообщила пресс-служба госкомпании Valsts Nekustamie Ipasumi.

Подрядчик передал заказчику последние завершенные участки ограждения. Защитный забор усилен колючей проволокой, вдоль него проходят патрульные пути. В течение 2026 года работы продолжатся, в том числе по обустройству пешеходных дорог и оснащению высокотехнологичными системами наблюдения.

«Наша конечная цель — создание самой современной пограничной службы вдоль восточной границы ЕС», — заявил министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис.

Латвия начала закрывать сухопутные границы с Россией и Белоруссией забором несколько лет назад. Часть денег на строительство забора похитили, Государственное агентство снабжения Латвии и совладелец компании DN Sistemas пошли под суд.