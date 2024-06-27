Польша и страны Балтии предложили создать линию обороны на границе с РФ и Белоруссией

Reuters: Польша и страны Балтии призвали построить линию обороны в 700 км

IMAGO/BOGDAN HRYWNIAK
Фото: IMAGO/BOGDAN HRYWNIAK/Global Look Press

Польша и страны Балтии призвали Евросоюз построить линию обороны в 700 километров на границе России и Белоруссии. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на письма глав этих государств руководству ЕС.

Оборонная линия нужна якобы для того, чтобы «защитить Евросоюз от военных и гибридных угроз».

«Масштаб и стоимость совместного проекта требуют целенаправленных действий ЕС для его политической и финансовой поддержки», — указали в письме.

Часть дипломатов оценила строительство линии обороны в 2,5 миллиарда евро. Представители Польши, Латвии, Литвы и Эстонии предложили создавать укрепления совместно с НАТО и военными требованиями блока.

Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла подобный призыв. Она предложила Евросоюзу строить оборонительную линию «шипами внутрь». Подписчики дипломата в Telegram-канале разделили ее мнение. Многие призвали ЕС «сидеть за своим забором».

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