Польша и страны Балтии предложили создать линию обороны на границе с РФ и Белоруссией
Reuters: Польша и страны Балтии призвали построить линию обороны в 700 км
Польша и страны Балтии призвали Евросоюз построить линию обороны в 700 километров на границе России и Белоруссии. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на письма глав этих государств руководству ЕС.
Оборонная линия нужна якобы для того, чтобы «защитить Евросоюз от военных и гибридных угроз».
«Масштаб и стоимость совместного проекта требуют целенаправленных действий ЕС для его политической и финансовой поддержки», — указали в письме.
Часть дипломатов оценила строительство линии обороны в 2,5 миллиарда евро. Представители Польши, Латвии, Литвы и Эстонии предложили создавать укрепления совместно с НАТО и военными требованиями блока.
Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла подобный призыв. Она предложила Евросоюзу строить оборонительную линию «шипами внутрь». Подписчики дипломата в Telegram-канале разделили ее мнение. Многие призвали ЕС «сидеть за своим забором».