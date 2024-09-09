Латвия не увидела в упавшем дроне причины для эскалации

Упавший в Резекненском крае Латвии беспилотник прилетел из Белоруссии, его цели не находились на территории балтийской республики. С таким заявлением в эфире TVnet выступил командующий Национальными вооруженными силами Латвии Леонид Калниньш.

Он подчеркнул, что по итогам проведенного расследования можно сделать вывод, что падение летательного аппарата не стоит рассматривать как причину для военной эскалации, так как Латвия не была целью, а его вхождение в воздушное пространство республики оказалось ошибочным.

Калниньш добавил, что специальные службы следили за перемещением дрона, когда он еще не пересек границу. Но для ликвидации летательных объектов специалистам необходимо убедиться, что это не гражданский объект.

«Были случаи, когда белорусские самолеты влетали в Латвию непреднамеренно», — заявил собеседник журналистов.

Отвечая на вопрос о возможностях систем противовоздушной обороны сбить беспилотник в воздухе Калниньш отметил, что у страны как члена НАТО есть все возможности для подобного шага. На вопрос об объеме взрывчатки у беспилотника командующий армией Литвы ответить отказался.

Беспилотник упал на территории Латвии в минувшее воскресенье, 8 сентября. После этого министерство иностранных дел республики вызвало временного поверенного в делах России Дмитрия Касаткина. Дипломату объявили, что военные начали расследование, а союзники республики по НАТО и ЕС получили уведомление о случившемся.