Латвия может запретить автобусные рейсы в Россию и Белоруссию

Delfi: в Латвии могут прекратить автобусные рейсы в РФ и Белоруссию с 2027 года

Министерство сообщения Латвии подало в кабмин проект поправок к закону об автоперевозках о полном прекращении с 2027 года пассажирских перевозок в Россию и Белоруссию. Об этом сообщил портал Delfi со ссылкой на ведомство.

Поправки предусматривают запрет не только на регулярные и нерегулярные автобусные перевозки в Россию и Белоруссию, но еще и транзитом через латвийскую территорию в эти страны. При этом в настоящее время действует один регулярный автобусный маршрут в Россию. Эти перевозки осуществляет предприятие Norma-A. Компания работает под брендом Ecolines.

«Разрешение на маршрут действует до 9 января 2027 года, и продлевать его не планируется», — говорится в материале.

Кроме того, Национальное объединение перевозчиков Латвии настаивает на том, чтобы полностью прекратить автобусные рейсы с Россией. Его представители призывают Министерство сообщения не продлевать лицензии компаниям, которые занимаются такими перевозками.

Прошлой осенью кабмин Латвии уже поддерживал предложение Минсообщения о запрете нерегулярных пассажирских перевозок в Россию и Белоруссию с 1 ноября 2025 года по 31 октября 2026 года. При этом в министерстве отмечали, что эффект от ограничений регулярных рейсов не был полным, так как пассажиры пользовались стыковочными маршрутами через Литву и Эстонию.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Латвия и Литва якобы обсуждали прекращение поставок российского зерна через свои порты.