Латинской Америке предрекли идеологическую поляризацию из-за похищения Мадуро

Действия США в Венесуэле усилят идеологические расхождения в Латинской Америке. Об этом РИА «Новости» заявил профессор Техасского университета в Остине Курт Вейланд.

По его словам, похищение главы Венесуэлы Николаса Мадуро вызвало сильное беспокойство среди лидеров стран Латинской Америки. Ученый добавил, что реакция президентов Бразилии и Колумбии Луиса Инасиу Лулы да Силвы и Густаво Петро будет варьироваться.

Бразильский лидер, недавно договорившийся об отмене дорогостоящих тарифов, не пойдет на открытый конфликт с Белым домом, предположил Вейланд.

«Петрo в Колумбии, напротив, вполне может стремиться к поляризации и жесткой риторике накануне выборов в Колумбии», — подчеркнул он.

Ранее американская администрация потребовала от временного президента Венесуэлы Делси Родригес немедленного прекращения поставок нефти противникам США. В список требований также вошло усиление борьбы с наркотрафиком и выдворение иранских и кубинских агентов.