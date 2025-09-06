Лаос допустил возможность перенаправления части поставок кофе из США в Россию

Из-за повышения торговых пошлин со стороны США Лаос может перенаправить часть поставок кофе в Россию. Об этом на Восточном экономическом форуме заявил премьер-министр республики Сонсай Сипхандон, его процитировало РИА «Новости» .

Он отметил, что Лаос продает другим государствам кофейные зерна и сельскохозяйственную продукцию.

«Сейчас мы поставляем кофе в Америку, но одновременно мы и так поставляем кофе также и в Россию, а теперь объемы этих поставок могут увеличиться», — подчеркнул премьер.

Сипхандон добавил, что из-за американских тарифов лаосская продукция может стать слишком дорогой для граждан США. Если спрос упадет, республика увеличит объем российского импорта.

Ранее президент Владимир Путин обратил внимание на развитие отношений России и Лаоса. Он подчеркнул, что страны являются партнерами по всем ключевым направлениям, в том числе по вопросам, связанным с силовыми структурами.