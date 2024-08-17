Лайнер кандидата в вице-президенты США вернулся в аэропорт вылета из-за ЧП

Самолет кандидата в вице-президенты США Вэнса развернулся из-за ЧП на борту

На борту Boeing 737-800 сенатора, кандидата в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнса произошла чрезвычайная ситуация. Самолет вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с уплотнителем двери, сообщило Daily Beast .

После вылета в Цинцинатти лайнер развернулся в аэропорт Милуоки штата Висконсин. Пилот обнаружил неисправность уплотнителя двери и запросил разрешение на аварийную посадку.

«Объявив чрезвычайное положение, Trump Force Two вернулся в Милуоки. Как только проблема была решена, самолет вернулся на свой первоначально запланированный маршрут в Цинцинатти», — сказал представитель Вэнса Тейлор Ван Кирк.

Во Франции штурмовик Fouga Magister из частной коллекции рухнул в воду перед авиашоу, сообщил Life. Пилот погиб, так как в самолете отсутствовала возможность катапультироваться.