Лайма Вайкуле выступила со скандальным заявлением об Украине

Лайма Вайкуле: самые лучшие певцы и музыканты всегда были на Украине

Певица Лайма Вайкуле вышла на новый уровень антироссийских высказываний, заявив, что самые лучшие певцы и музыканты всегда были на Украине. Об этом она заявила в интервью телеканалу «Дождь»*.

Артистка рассказала, как 15 лет назад она выступала на площади в Киеве. По ее словам, пока она сидела в гримерке, услышала много замечательных певцов.

«Я выскакиваю: вот красавица, а вот — красавец. А вот — потрясающе поет. И вживую. И не надо просто рот открывать, они могут», — добавила исполнительница.

Ранее поэт Илья Резник назвал Вайкуле «Фомой, не помнящей родства» после того как артистка не поздравила с днем рождения Раймонда Паулса. Ему 12 января исполнилось 88 лет.

До этого Резник рассказал, что они вместе с Паулсом создали Вайкуле во время ссоры с Аллой Пугачевой. Они вытащили ее из кабака, создали репертуар и вывели на сцену. По словам поэта, латвийская артистка всегда была неблагодарной.

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