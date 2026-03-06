Кувейт начал сокращать добычу нефти на фоне ситуации с Ираном

Кувейт приступил к сокращению добычи нефти по мере заполнения резервуаров в стране. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal .

Хранилища топлива заполнятся примерно через 12 дней. Объемы добычи уже снизили на некоторых нефтяных месторождениях.

Ранее Иран на фоне военной операции США и Израиля взял под контроль Ормузский пролив. Блокировка этой важной торговой артерии может привести к повторению нефтяного кризиса 1970-х годов, предупредил экономист Евгений Сумароков. Он объяснил, что решение о закрытии нарушит глобальные поставки нефти и газа, а также спровоцирует резкий скачок цен на топливо.

Сильнее всего пострадают страны Европы.