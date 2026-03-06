Доцент Сумароков предупредил, что закрытие Ормузского пролива создаст новый энергетический кризис

Ормузский пролив оказался заблокирован после начала военных действий США и Израиля против Ирана. Это решение угрожает нарушить глобальные поставки нефти и газа, вызывая опасения по поводу повторения нефтяного кризиса 1970-х годов. Доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве Рссии Евгений Сумароков в беседе с «ФедералПресс» заявил, что ситуация близка к аналогичной реакции арабских производителей нефти полувековой давности, вызвавшей резкое удорожание углеводородов.

Сумароков подчеркнул возможные серьезные последствия закрытия ключевого маршрута транспортировки нефти, особенно для Европы, зависимой от зарубежных поставок. Эксперты предупреждают о вероятном скачке цен на нефть и газ, усугубляющем инфляционные процессы. Несмотря на значительные запасы собственных запасов, США смогут компенсировать лишь небольшую долю дефицита.

Российским рынком, обладающим солидными ресурсами и инфраструктурой, вероятно, воспользуются европейские потребители. Тем не менее, внутренний рынок может столкнуться с дефицитом топлива вследствие увеличения экспорта. Государство готово применить демпфирующие механизмы и ограничить вывоз продукции, если потребуется предотвратить резкий рост стоимости горючего внутри страны, заключил специалист.