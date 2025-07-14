Грэм пригрозил по Китаю, Индии и Бразилии экономическими ударами за сотрудничество с Россией

Сенатор Грэм: партнерам России нужно выбирать между экономикой США и Россией

Американский сенатор Линдси Грэм* озвучил угрозы в адрес стран, сотрудничающих с Россией. Его слова прозвучали в прямом эфире CBS News .

По словам сенатора, президент США хочет заставить сторонников Путина выбирать между «американской экономикой» и «помощью России». Особое внимание Грэм* уделил роли Индии, Китая и Бразилии.

Сенатор утверждает, что Индия закупает большие объемы российской нефти для последующей перепродажи. Он заявил, что у Трампа есть «кувалда», которая ударит по экономике России и поддерживающих ее стран.

Грэм* подтвердил возможность введения «500%-ных пошлин» для давления на партнеров России. При этом он отметил, что США пока оставляют «дверь для переговоров» открытой.

По его словам, конгресс находится в шаге от принятия «самых масштабных санкций» в истории. Он также анонсировал решения по «замороженным активам» России.

Отдельно сенатор сообщил о планах «рекордных поставок оружия» европейским союзникам. Эти поставки, по его словам, должны «помочь Украине».

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что подготовленный Евросоюзом новый пакет санкций против России станет самым жестким за три года.