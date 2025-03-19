NASA: ученые забили тревогу из-за ускоренного повышения уровня мирового океана

Специалисты бьют тревогу из-за ускоренного повышения уровня мирового океана. Об этом сообщил MK.Ru со ссылкой на данные Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Согласно сведениям объединения, в 2024 году уровень воды вырос больше, чем предполагалось. Как отметил океанограф Джош Уиллис из лаборатории реактивного движения, темпы повышения становятся все быстрее.

Ключевым фактором соответствующей ситуации стало таяние ледников. Влияние оказали экстремальные ветры, мощные течения и климатические явления. Предположительно, в ближайшие три десятилетия уровень моря у берегов США поднимется в среднем на 25–30 сантиметров, что сулит грозные последствия для прибрежных населенных пунктов.