Кушнер и Грюнбаум надели на встречу в Кремле умные кольца

Предприниматель Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам управления общих служб США Джош Грюнбаум пришли на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в умных кольцах. Кадры встречи в Кремле опубликовал в своем телеграм-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Эти устройства предназначены для мониторинга здоровья и уровня стресса.

«У него еще и кольцо на пальце. Такое же кольцо у Джоша Грюнбаума. И это явно умные кольца, то есть измеряющие уровень стресса, частоту пульса, фазы сна. Особого стресса у них в тот момент явно не было», — заметил журналист.

Президент Владимир Путин встретился со спецпосланником США Стивеном Уитфилдом, предпринимателем Кушнером и Грюнбаумом в ночь на 23 января. Переговоры продолжались около четырех часов. В результате стороны договорились провести первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности в Абу-Даби.

Кроме того, они обсудили вопросы Совета мира по Газе, ситуацию в Гренландии и развитие двусторонних отношений. Стороны договорились поддерживать регулярные контакты по украинской и другим важным темам.

Уиткофф высоко оценил работу переводчика Путина — Алексея Садыкова, назвав его легендой. Он сказал, что у него лучший голос на всей Земле. Садыков поблагодарил спецпосланника американского президента за комплимент. Он отметил, что ему очень приятно получить такую высокую оценку.