В Варшаве житель Польщи напал на украинскую телеведущую Ольгу Фреймут. На «теплый прием» она пожаловалась в социальной сети Instagram*.

Когда водитель такси, в котором ехала телеведущая, остановился на выезде с парковки, местный житель услышал ее украинскую речь и, выкрикивая оскорбления, набросился на женщину, написала Фреймут.

«„Теплый“ прием в Варшаве. Подбежал крупный поляк и начал кричать: „Курва, слава Путину!“» — возмутилась телеведущая в своем сообщении.

Кроме этого, рассказала Фреймут, пожилые жительницы Польши тоже ее оскорбляли, показывая женщине «средние пальцы» и требуя, чтобы она покинула страну.

Ранее в Германии украинского постпреда при ООН назвали фашистским поклонником. Он требует «в дар» предоставить Украине оружие на сумму в 20 миллиардов ежегодно.