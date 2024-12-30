«Курва, слава Путину!» Украинской ведущей устроили «теплый» прием в Польше
В Польше украинскую ведущую оскорбили словами «слава Путину!»
В Варшаве житель Польщи напал на украинскую телеведущую Ольгу Фреймут. На «теплый прием» она пожаловалась в социальной сети Instagram*.
Когда водитель такси, в котором ехала телеведущая, остановился на выезде с парковки, местный житель услышал ее украинскую речь и, выкрикивая оскорбления, набросился на женщину, написала Фреймут.
«„Теплый“ прием в Варшаве. Подбежал крупный поляк и начал кричать: „Курва, слава Путину!“» — возмутилась телеведущая в своем сообщении.
Кроме этого, рассказала Фреймут, пожилые жительницы Польши тоже ее оскорбляли, показывая женщине «средние пальцы» и требуя, чтобы она покинула страну.
Ранее в Германии украинского постпреда при ООН назвали фашистским поклонником. Он требует «в дар» предоставить Украине оружие на сумму в 20 миллиардов ежегодно.
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