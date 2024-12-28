Новый постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник — поклонник фашистов. Такое мнение высказала депутат немецкого парламента (бундестаг) Севим Дагделен на своей странице в социальной сети X .

Немецкий политик сочла, что Мельник «становится все более наглым». По ее словам, он предъявляет в ООН требования предоставлять Украине оружие на сумму в 20 миллиардов ежегодно, притом делать это «в дар».

Дагделен полагает, что канцлер Германии Олаф Шольц и его правящая коалиция продолжат «сжигать» деньги немецких налогоплательщиков на Украине. Депутат призвала к проведению переговоров вместо продолжения украинского конфликта.

Мельник в прошлом занимал пост посла Украины в Германии. Он активно участвовал в немецких ток-шоу и запомнился рядом громких скандалов. В частности, как писал Der Spiegel, Мельник грубейшим образом обозвал влиятельного депутата правящей партии Германии Михаэля Рота.

Он успел обвинить президента ФРГ Штайнмайера в тайных связях с Россией, а канцлера Олафа Шольца публично назвал «обиженной ливерной колбасой».

В 2023 году Мельник нагрубил и немецким политикам, которые призвали к переговорам с Россией.