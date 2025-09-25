Решение европейцев о поддержке курса на ухудшение отношений с Россией может привести их к новой войне против нее. Таким мнением журналист Томас Фази поделился в соцсети X .

Так он прокомментировал поддержанный главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен 19-й пакет антироссийских санкций.

Фази отметил, что лидеры Евросоюза возглавили курс на деиндустриализацию и самоуничтожение, когда решили продолжать политику эскалации напряженности в отношениях с Москвой.

«На этом пути континент ждет стагнация и потеря собственного смысла, а в худшем случае — тотальная война», — отметил он.

До этого Фази раскритиковал премьер-министра Польши Дональда Туска, призывавшего союзников поддержать Варшаву в ситуации с якобы российскими дронами. Журналист заявил, что если польское руководство решило развязать войну с Россией, то пусть не вмешивает в это других.