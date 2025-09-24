Фази: если Польше нужна война с Россией, то пусть не втягивает в это союзников

Если польское руководство захочет развязать войну с Россией, то пусть не втягивает в это своих союзников. Об этом журналист Томас Фази написал в соцсети Х .

«Вам не нужна „поддержка“, потому что нет никакой угрозы. Если вы так хотите начать войну с Россией, сделайте это самостоятельно», — заявил журналист.

Так Фази отреагировал на недавнее заявление Туска о готовности жестко реагировать на все нарушения воздушного пространства Польши. И отметил, что рассчитывает на поддержку союзников. Премьер-министр так высказался о ситуации с беспилотниками, утверждая, что они якобы были российскими. Доказательств этого Туск не привел.

Ранее бывший офицер британской военной разведки Фрэнк Ледвидж обвинил Европу в организации провокаций ради втягивания США в конфликт с Россией. И не исключил, что возможны также теракты. Причина — слабость Западной Европы, не способной противостоять Москву в одиночку.