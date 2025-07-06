Курорт в Германии использовал для рекламы снимок времен Гитлера

Курорт Бинц в Германии прорекламировал себя в социальных сетях фотографией времен Адольфа Гитлера. После жалоб на снимок пост удалили, сообщило издание Bild.

«Черно-белая фотография, датированная 1938 годом, была сделана в то время, когда владельцев еврейских курортов в Бинце насильственно экспроприировали», — отметили в материале.

Авторы публикации уточнили, что через месяцев после того, как был сделан этот снимок, тысячи евреев по всей Германии лишились своих прав и подверглись массовому уничтожению.

Представители курорта на вопрос, почему для рекламы была использована именно эта фотография, заявили, что произошла ошибка. Также они выразили сожаление по поводу произошедшего.

Ранее аккаунт «Адольфа Гитлера» появился в соцсети Х. Выяснилось, что это сделали хакеры, которые взломали профиль президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.