Курятина стала самым популярным мясом в мире

Считавшаяся на протяжении XX века дорогим продуктом мясо курицы с 2006 по 2023 год стало главным источником животного белка для всего мира и обогнала по популярности свинину. Об этом сообщила газета Financial Times .

Вслед за ростом спроса увеличился и объем производства с 48,3 миллиарда тушек в 2003 году до 76,2 миллиарда в 2023.

Авторы материала отметили, что долгое время доминирующие на рынке продажи курятины США уступили первое место Бразилии, которая стала главным экспортером этого продукта, увеличив свои поставки в 2024 году до 4,9 миллиона тонн.

Спрос на курятину растет во всех странах из-за высоких цен на говядину и популярности диет с высоким содержанием белка. Кроме того, дополнительную популярность курятине добавили распространение продуктов быстрого приготовления, а также отсутствие религиозных запретов на употребление этого мяса в пищу.

Страны Ближнего Востока, Азии и Африки направили инвестиции для строительства ферм, комбикормовых заводов, инкубаторов и перерабатывающих предприятий. Это дает правительствам стран гарантии продовольственной безопасности, а также обеспечивает людей работой.

В начале июля Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщила об увеличении производства охлажденного мяса птицы до 122,6 тысяч тонн за первые пять месяцев текущего года. В ведомстве подчеркнули, что это на 4% больше, чем за аналогичный период годом ранее.