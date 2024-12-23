Курица в тесте взорвалась у бразильца во рту

UOL: в Бразилии мужчина получил ожоги после взрыва курицы во рту

В Бразилии мужчина получил ожоги ротовой полости из-за взрыва курицы. Об этом сообщило бразильское интернет-издание UOL .

Пострадавший решил купить кошиньи — кусочки теста, начиненные курицей, обваленные в сухарях и обжаренные в масле. Мужчина зашел в закусочную в городе Куритиба, а когда решил полакомиться блюдом, оно взорвалось у него во рту.

«Это было похоже на бомбу», — рассказал очевидец.

Во время приготовления кошиньи между начинкой и тестом может скопиться воздух, объяснила доктор Лаура Марис. Укус спровоцировал взрыв.

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