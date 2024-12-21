Академик РАН Онищенко: в новогоднюю ночь лучше воздержаться от большого количества еды

Доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог, заместитель Президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в эфире на радио «КП» рассказал, как пережить новогодние праздники и не потерять здоровье.

Геннадий Онищенко призвал встречать Новый год в семейном кругу, а в каникулы ходить в гости, но не для чревоугодия и возлияний, а чтобы пообщатьсяТакже он посоветовал больше времени проводить на улице, гулять, не забывать про физическую активность, добавил kp.ru.

«При этом не стоит злоупотреблять едой, тем более, что у православных до 7-го все-таки пост и к белковой пище прикасаться не стоит, а — продолжать поститься», — напомнил Онищенко.

Он также посоветовал в новом году начат просыпаться с мыслью о своем здоровье, тогда и выходные пройдут без последствий.