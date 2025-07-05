В Париже впервые за 100 лет разрешили купаться в Сене

Власти Парижа разрешили жителям и гостям города купаться в Сене впервые за 102 года. Об этом сообщил телеканал France 24 .

В столице Франции состоялось официальное открытие трех специально оборудованных для купания зон. Одна из них расположена в паре минут ходьбы от Эйфелевой башни.

На опубликованных телеканалом кадрах видно, как в 09:00 по московскому времени у купальной зоны Бра-Мари в историческом центре Парижа собрались десятки людей. Первое купание парижан и гостей французской столицы состоялось под надзором спасателей.

В 1923 году в Париже ввели запрет на купание в Сене. Он действовал до Олимпийских игр — 2024. Перед мировым спортивным событием организаторы потратили на очистку воды 1,4 миллиарда евро.

Однако эти меры французских властей не помогли. Триатлонисты из ряда стран, которые участвовали в заплыве на Сене, заразились кишечной палочкой.