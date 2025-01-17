Кулеба оценил политические подходы Трампа и Путина на уровне XIX века

Президенты России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп должны были родиться в XIX веке, когда европейские монархи делили между собой сферы влияния в мире. Об этом бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью телеканалу «Общественное» .

«Где-то после Венского конгресса 1815 года, когда монархи договорились о том, как будет функционировать мир: вот, где я есть, все мое и вы туда не лезете. А если у меня начинаются проблемы, вы приходите и помогаете», — считает дипломат.

По его словам, в XXI веке «контекст немного другой», поэтому не получится остановить боевые действия на Украине «кавалерийской атакой». И команда Трампа уже начала это осознавать.

Кулеба признался, что он хочет завершения конфликта, чтобы приехать домой в Полтавскую область и спокойно ходить рыбачить на пруд, ловить карасей. Он также добавил, что больше не заинтересован в политике.

Ранее Кулеба рассказал, что уговорил 18-летнего сына продолжить учебу, когда тот решил пойти служить в ВСУ.