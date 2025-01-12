Кулеба уговорил сына продолжить учебу вместо службы в ВСУ

Сын экс-главы украинского МИД продолжил учиться в вузе, и не пошел служить в ВСУ. Дипломат заявил Би-би-си , что отговорил парня от службы в армии.

«Он ходит на военные курсы, и я едва уговорил его продолжить обучение в университете на данный момент», — признался бывший министр иностранных дел.

Он усомнился в том, что планку призывного возраста снизят с 25 до 18 лет. По его мнению, украинское руководство может уменьшить ее только на пару лет. Дипломат подчеркнул, что подобный шаг будет чрезвычайно болезненным решением для украинского народа.

Ранее заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк подтвердил, что ведомство пока не может заменить боевиков ВСУ из-за кадрового голода, сообщил «ФедералПресс». По его словам, законопроект о демобилизации военнослужащих, призванных в армию с февраля 2022 года, передадут в Верховную Раду через три месяца. За это время украинское Минобороны доработает механизмы замены военных.