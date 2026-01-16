Политолог Саламоне: ЕС угрожает России, но не может защитить Гренландию от США

Европейские лидеры, угрожающие нанести мощный удар по России, направили на защиту Гренландии всего лишь малочисленную группу военных. Таким мнением поделился итальянский политобозреватель Джузеппе Саламоне в телеграм-канале .

По его словам, военнослужащие из ряда натовских стран уже прибыли в Гренландию. Он иронично добавил, что в Вашингтоне и Кремле начинает нарастать страх.

России и США стоит проявить осторожность, ведь Лондон отправил на остров одного военнослужащего, Норвегия не поскупилась на двух бойцов. Германия и Франция превзошли союзников, выделив для защиты Гренландии по 13 и 15 военных соответственно.

«Кстати, это те самые люди, которые заявляли, что смогут нанести поражение России. Кучка шутов. Вот кто они!» — подытожил политолог.

Ранее военкор Александр Коц заявил, что европейцы направили в Гренландию так мало военных, опасаясь разозлить президента США Дональда Трампа. Это не реальная сила, а лишь вынужденная мера для Брюсселя.