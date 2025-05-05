Куба заявила о возможности открытия прямых рейсов с Россией

Россия и Куба рассматривают возможность запуска прямого авиасообщения между Санкт-Петербургом и Гаваной. Об этом заявил кубинский президент Мигель Диас-Канель Бермудес на встрече с губернатором города Александром Бегловым. Его слова привело РИА «Новости».
«Рассматриваются варианты для установления прямого авиасообщения между Санкт-Петербургом и Гаваной», — сказал Бермудес.
Он отметил, что на прошлой неделе на Кубе состоялась международная туристическая выставка. По его словам, сейчас активно прорабатывается вопрос о том, чтобы туристы из России чаще приезжали в Латинскую Америку.
Президент Кубы накануне прибыл в Северную столицу для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы. Петербург стал первой остановкой Бермудеса в рамках официального визита в Россию.
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