Куба заявила о возможности открытия прямых рейсов с Россией

Президент Бермудес заявил об обсуждении прямых авиарейсов из Петербурга на Кубу

Россия и Куба рассматривают возможность запуска прямого авиасообщения между Санкт-Петербургом и Гаваной. Об этом заявил кубинский президент Мигель Диас-Канель Бермудес на встрече с губернатором города Александром Бегловым. Его слова привело РИА «Новости» .

«Рассматриваются варианты для установления прямого авиасообщения между Санкт-Петербургом и Гаваной», — сказал Бермудес.

Он отметил, что на прошлой неделе на Кубе состоялась международная туристическая выставка. По его словам, сейчас активно прорабатывается вопрос о том, чтобы туристы из России чаще приезжали в Латинскую Америку.

Президент Кубы накануне прибыл в Северную столицу для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы. Петербург стал первой остановкой Бермудеса в рамках официального визита в Россию.