Медведев после удара ЦАХАЛ по Сирии предложил ответить, кто настоящий террорист

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев после удара израильской армии по президентскому дворцу в Дамаске предложил ответить, кто из них является настоящим террористом. Так он ответил на вопрос РИА «Новости» , не разочаровался ли Запад в своем детище.

Медведев напомнил, что Запад признал нынешние сирийские власти «хорошим» режимом и даже отменил санкции.

«Сегодня Израиль разбомбил Генштаб и Президентский дворец в Дамаске, объявив новые власти террористами из-за расправ над друзами. Кто же тогда настоящий террорист?» — сказал он.

Медведев иронично заметил, что «страшно подумать», но вдруг все они террористы — и США, и Израиль, и нынешние власти Сирии. Американцы отметились бомбежками иранских ядерных объектов, израильские военные пытались убить иранского президента и бомбили сектор Газа и Сирию.

Если говорить о нынешнем Дамаске, то его представители «убивают своих же граждан». В сирийской провинции Сувейде сейчас идут бои между племенами бедуинов, группировками друзов и правительственными войсками.

ВВС Израиля ударили по Дамаску 16 июля.