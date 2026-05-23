«Кто такой Никол, чтобы не уйти?» Пашинян назвал условие своей отставки

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов уйти в отставку, если 300 тысяч человек потребуют этого. Об этом он заявил на предвыборной встрече в Ереване, сообщил Armenpress .

Он пояснил, что уйдет без обсуждений в ту же минуту, если 300-500 тысяч человек захотят этого. При этом Пашинян отметил, что останется на посту, если его поддержат 700 тысяч человек — чуть больше половины избирателей.

«Если люди скажут: „Никол, уходи“, — кто такой Никол, чтобы не уйти? Никол — слуга. Разве бывает такое, чтобы слуга сказал: „Нет, не уйду“?» — добавил премьер.

В ходе предвыборной кампании Пашинян неоднократно сталкивался с критикой. Так, например, у премьера произошла перепалка с жительницей Армении, во время которой он нецензурно ей отвечал. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала это демонстрацией европейских ценностей.