Вучич заявил о прекращения действия Устава ООН после атаки США на Венесуэлу

Международное право прекратило свое существование, а Устав ООН превратился в простую бумагу после атаки США на Венесуэлу. С таким заявлением после заседания Совета национальной безопасности выступил президент Сербии Александр Вучич.

Он подчеркнул, что страна и без того находится в сложной позиции в Восточной Европе, но ей придется отстаивать свои права в условиях разрушения старого порядка.

«Международного публичного права больше не существует, Устав ООН есть только на бумаге. В мире победило право силы: кто сильнее — тот и давит», — привело заявление Вучича издание «Вечерние новости».

Авиация США в минувшую субботу, 3 января, нанесла серию ударов по Каракасу и военным объектам в трех штатах Венесуэлы. Одновременно с действиями армии сотрудники спецназа при поддержке ФБР забрали президента Венесуэлы Николаса Мадуро вместе с женой Силией Флорес.

Президент США Дональд Трамп назвал атаку на латиноамериканскую республику операцией «Абсолютная решимость». Он подчеркнул, что войска останутся в Венесуэле до формирования переходного правительства, которое возьмет управление на себя под надзором Вашингтона.