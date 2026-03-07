«Кто настоящий победитель». Польша в истерике: узнали хитрость США

Туск спросил, кто настоящий победитель из-за планов США на нефть из России

Глава польского правительства Дональд Туск косвенно выразил недовольство планами США снять санкции с российской нефти. Свою позицию политик высказал в Х .

Поводом для его реакции стал стал стремительный рост мировых цен на топливо, вызванный эскалацией конфликта на Ближнем Востоке и фактической блокировкой Ормузского пролива.

«Цены на нефть растут. Вашингтон может снять санкции с российской нефти. Кто тут настоящий победитель?» — задался вопросом премьер Польши.

Американский Минфин 5 марта на 30 дней снял запрет на переработку некоторой российской нефти для индийских НПЗ. Ведомство обосновало решение необходимостью «обеспечить бесперебойный поток нефти на мировой рынок».

Скотт Бессент, глава финансового министерства, уверял, что речь идет о «заведомо краткосрочной мере», которая «не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству».

Однако уже 7 марта риторика Бессента изменилась. Он предупредил, что США могут продолжить снимать и другие ограничения в отношении нефти из России.

Бессент рассказал, что Минфин рассматривает возможность убрать рестрикции «на поставки другой российской нефти». Из его слов следует, что речь идет о нефтепродуктах, которые уже находятся на танкерах в море.

Россия и США действительно обсуждают ослабление санкций в отношении российской нефти. Это подтвердил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.