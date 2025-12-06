«Кто кому угрожает». Французы высмеяли Макрона после речи Путина

Президент Эммануэль Макрон вызвал гнев французов после статьи о перспективах возможного конфликта с Россией на фоне заявления Владимира Путина. Читатели Le Figaro раскритиковали французского лидера.

Пользователи задались вопросом, когда Россия угрожала Франции, а также напомнили, что на Украине воюют французские наемники, которые убивают русских.

«Если честно, то кто кому больше угрожает?» — написал один из комментаторов.

Другой читатель посоветовал Макрону заняться Францией и ее внутренними делами.

«Никакой войны не будет, надо остановить безумства Макрона», — добавил третий пользователь.

Многие комментаторы пришли к выводу, что президент Франции пытается управлять страной с помощью страха.

«Какое посмешище. Что о нем скажут историки через пару веков?», — задались вопросом в Сети.

Заявление Путина, что Россия не собирается воевать с Европой, но в любой момент готова дать отпор, вызвала бурную реакцию в западных СМИ. В Норвегии заявили, что странам ЕС нужно отказаться от иллюзий относительно контроля над эскалацией.