«Кто кому угрожает». Французы высмеяли Макрона после речи Путина
Президент Эммануэль Макрон вызвал гнев французов после статьи о перспективах возможного конфликта с Россией на фоне заявления Владимира Путина. Читатели Le Figaro раскритиковали французского лидера.
Пользователи задались вопросом, когда Россия угрожала Франции, а также напомнили, что на Украине воюют французские наемники, которые убивают русских.
«Если честно, то кто кому больше угрожает?» — написал один из комментаторов.
Другой читатель посоветовал Макрону заняться Францией и ее внутренними делами.
«Никакой войны не будет, надо остановить безумства Макрона», — добавил третий пользователь.
Многие комментаторы пришли к выводу, что президент Франции пытается управлять страной с помощью страха.
«Какое посмешище. Что о нем скажут историки через пару веков?», — задались вопросом в Сети.
Заявление Путина, что Россия не собирается воевать с Европой, но в любой момент готова дать отпор, вызвала бурную реакцию в западных СМИ. В Норвегии заявили, что странам ЕС нужно отказаться от иллюзий относительно контроля над эскалацией.