«Пару ракет по России». В Европе забили тревогу после сигнала Путина

Европа может столкнуться с Россией в прямом противостоянии, поддавшись иллюзиям контроля над эскалацией конфликта. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Аналитик прокомментировал заявление президента Владимира Путина, что Россия не собирается воевать с Европой, но готова дать отпор в случае противостояния. Дизент считает, что основной посыл Путина к европейским странам был в том, что им нужно отказаться от иллюзий относительно контроля над эскалацией.

«Они полагают, что в идеале мы отправим небольшое количество войск, выпустим пару ракет по России и будем контролировать ситуацию, чтобы она не стала неуправляемой», — сказал эксперт.

По мнению Дизена, Запад продолжает верить, что Россия будет сдержанной, если европейские войска пересекут ее «красные линии». Однако это ошибочно, и ответ Москвы будет незамедлительным и всеобъемлющим.

Предупреждения Путина к странам ЕС также оценили в Финляндии. Там призвали изменить подход к происходящему на Украине, иначе станет слишком поздно.