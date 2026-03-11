США отреклись от сопровождения судов через Ормузский пролив
Reuters: ВМС США отказывают в сопровождении судов через Ормузский пролив
ВМС США отказывают представителям судоходства в просьбах на сопровождение судов через Ормузский пролив, ссылаясь на риски безопасности. Об этом сообщило Reuters.
Один из источников агентства заявил, что оценка ситуации ВМС не изменилась. Американская сторона предоставит сопровождение лишь в случае снижения риска нападения.
Корпус стражей исламской революции в конце февраля объявил о небезопасности транзита через Ормузский пролив. Власти Ирана подчеркивали, что торговля через водную артерию невозможна до последующего уведомления.
Днем ранее стало известно, что иранские военные планируют заминировать Ормузский пролив. В него вошли несколько небольших судов, способные нести до трех мин. Американская разведка также получала данные о подготовке к минированию судоходных путей.