США отреклись от сопровождения судов через Ормузский пролив

ВМС США отказывают представителям судоходства в просьбах на сопровождение судов через Ормузский пролив, ссылаясь на риски безопасности. Об этом сообщило Reuters .

Один из источников агентства заявил, что оценка ситуации ВМС не изменилась. Американская сторона предоставит сопровождение лишь в случае снижения риска нападения.

Корпус стражей исламской революции в конце февраля объявил о небезопасности транзита через Ормузский пролив. Власти Ирана подчеркивали, что торговля через водную артерию невозможна до последующего уведомления.

Днем ранее стало известно, что иранские военные планируют заминировать Ормузский пролив. В него вошли несколько небольших судов, способные нести до трех мин. Американская разведка также получала данные о подготовке к минированию судоходных путей.